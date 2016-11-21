В Москве 21-летняя девушка из ревности убила мужа ножом на лестничной клетке жилого дома.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, субботним вечером на лестничной клетке жилого дома на улице Кадырова 21-летняя девушка в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударила своего 30-летнего супруга ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Со слов соседей, супруги были в ссоре и последнее время вместе не жили, отмечается в сообщении.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — сообщила Иванова.

Подозреваемая задержана, ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.