Столичные власти готовы разрешить установку памятника президенту Узбекистана Исламу Каримову, если соответствующая просьба поступит со стороны узбекской диаспоры, сообщает агентство Москва со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова. По его мнению, узбекский лидер сделал много для становления хороших взаимоотношений России и Узбекистана и заслуживает напоминания о себе.

"У нас есть и культурные взаимоотношения, и политические с Узбекистаном. Если посольство выйдет с таким предложением, я не думаю, что кто-то будет возражать. Каримов в свое время сделал очень многое для республики, для страны, для наших взаимоотношений, поэтому это может быть знаком уважения тому, что было сделано этим политиком, а также установка памятника ему в Москве станет знаком наших намерений на будущие отношения с этой страной", - заявил Герасимов.

Если подобная инициатива поступит из Узбекистана, то сначала властям столицы всё-таки нужно будет обсудить это с москвичами, а после выбрать подходящее место для установки монумента.

Напомним, что сегодня состоялись похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. На церемонию прощания с Каримовым отправилась российская делегация во главе с премьером Дмитрием Медведевым.

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