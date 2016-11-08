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 Опубликовано : Сегодня 20:24

В Москве могут появиться памятники княгине Ольге и Борису Годунову

  • Руслана Карпова

В комиссии столицы по монументальному искусству одобрили предложнение депутата Госдумы Геннадия Онищенко

Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко

РИА "Новости"

Фото:

Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский поддержал идею депутата Госдумы Геннадия Онищенко поставить в Москве памятники Княгине Ольге и Борису Годунову.

– Это действительно исторические личности, – заявил он Агентству городских новостей "Москва", – которые в истории нашего государства сыграли огромную роль. Безусловно, они достойны памятников.

В разговоре с Metro Онищенко предложил места для установки монументов:

– Памятник Ольге мог бы находиться в районе Кремля, подчёркивая, что благодаря её стараниям и духовному гению состоялось становление России. А по поводу Бориса Годунова – историкам стоит покопаться и найти место, где он жил.

А Воскресенский подчеркнул, что для обсуждения проектов на более серьёзном уровне требуется их материальное обоснование:

– Вопрос только в другом: предлагает депутат, а что за этим стоит? Должна быть материальная сторона этого вопроса обеспечена, потому что предложений много.

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