В столичном саду МГУ "Аптекарский огород" в преддверии Хэллоуина расцвела редкая орхидея Дракула Летучая мышь, или Нетопырь.

Посетители могут увидеть необычное растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях "Краски осени" по тропикам и живописной открытой территории 29 и 30 октября.



Куратор тропических орхидей "Аптекарского огорода" Ольга Черных:



"Летучая мышь произрастает в Колумбии, Эквадоре, Коста-Рике, Никарагуа — на мшистых деревьях в горных туманных лесах на высоте от 1400 до 2000 метров, – приводит слова куратора тропических орхидей "Аптекарского огорода" Ольги Черных пресс-служба сада. – Цветы этой орхидеи примечательны крупными размерами — до 12 см в диаметре. Как и прочие дракулы, Летучая мышь не обладает никаким запахом. Мы рады, что наш экземпляр расцвёл накануне Дня всех святых, — в эти выходные к нам придёт побольше посетителей, дабы своими глазами увидеть редкое и "зловещее" растение".



Кроме того, в "Аптекарском огороде" расцвёл уникальный гибрид Дракулы и Масдеваллии — орхидея Дракуваллия (Dracuvallia), которая также представлена в тропической оранжерее. Помимо этого, гостей сада порадует и новый экземпляр ананаса.



Научное название рода — Дракула — означает "маленький дракон". Растение представляет большую коллекционную ценность и востребованно среди охотников за орхидеями со всего света.