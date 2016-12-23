26 и 30 декабря будут закрыты для движения транспорта сразу две переправы в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», ограничение движения связано с тем, что в вечернее время в эти дни с акватории Невы будут запускать фейерверки. Водители не смогут проехать по Дворцовому и Троицкому мостам 26 и 30 декабря с 21:30 и до окончания движения транспорта. Также в эти дни поменяют свой маршрут автобусы № 7, 10, 24, 46, 49, 191, троллейбусы № 1, 7, 10, 11 и трамвай № 3.