На севере столицы задержаны двое мужчин, совершивших кражу продуктов из магазина.
"В магазине на Ленинградском шоссе сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Красноярского края и 46-летнего москвича, которые совершили из торгового зала кражу продуктов, а именно: семи палок колбасы, четырех банок красной икры и четырех плиток шоколада на общую сумму 4,3 тысяч рублей", – сообщил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах.
Похищенное изъяли. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.