В Москве автомобиль марки Skoda Rapid на скорости влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Как сообщает "Российская газета" авария случилась в районе дома № 7 на шоссе Энтузиастов.

По словам представителя пресс-службы управления ГИБДД ГУВД по Москве, на место происшествия выехали инспекторы патрульной службы, которые уже пытаются выяснить все детали происшедшего.

Хотя сотрудники правоохранительных пытаются обеспечить безопасность дорожного движения в районе ДТП, там уже образовались пробки. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей по возможности находить альтернативные пути объезда.

Информация о водителе и причинах произошедшего уточняется.