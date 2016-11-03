В Театре Российской армии в Москве началась церемония прощания с легендарным актёром Владимиром Зельдиным, который скончался в понедельник на 102-м году жизни.

Как сообщает РИА Новости, на парадной лестнице стоят солдаты почётного караула, выражая молчаливую дань почтения великому артисту.

В большом зале театра звучит траурная музыка, нескончаемый поток людей восходит на сцену, чтобы проститься с Зельдиным и возложить цветы к его гробу. Сцену окружает бесчисленное количество венков от театров, цирков, культурных учреждений столицы. Зал постепенно заполняется поклонниками таланта и коллегами артиста.

Владимир Зельдин большую часть своей творческой жизни отдал этому театру, исполнив более 50 ролей в таких постановках, как "Укрощение строптивой" Уильяма Шекспира, "Закон Ликурга" Теодора Драйзера, "Средство Макропулоса" Карела Чапека, "Моя профессия — синьор из общества" Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабузи, "Загнанная лошадь" Франсуазы Саган.

Зельдина похоронят сегодня на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилой Льва Дурова.