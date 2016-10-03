В Москве на Большой площади Центра современного искусства "Винзавод" стартовала необычная акция в поддержку отмены трудового рабства.

Русско-бразильский художник Федор Павлов - Андреевич одетый в униформу гастарбайтера из Центральной Азии, будет подвешен на кране на высоте 20 метров, провозглашая лозунг акции: "Свободу рабам!".

Перформанс будет направлен на привлечение внимания к проблеме нелегальных работников, а именно к тем условиям, в которых они вынуждены жить и трудиться, и к тому, как общество реагирует на мигрантов.

Акция "Пайраду" ("зависший в воздухе") станет своего рода финальным аккордом в рамках выставки "Временные памятники" на Винзаводе.