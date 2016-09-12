Популярный советский и российский артист Роман Жуков экстренно доставлен в одну из лучших столичных клиник.

Как сообщает Life.ru, Роман Жуков поступил в больницу с жалобами на боли. После проведённого обследования у певца были выявлены осложнения после операции.

Сейчас Жукову уже назначен ряд обследований, и в ближайшее время будет принято решение, нужно ли оперировать артиста. Его состояние оценивается как стабильное.

В свою очередь, жена певца Елена Жукова подтвердила информацию о госпитализации.

"Да, мой муж госпитализирован. У него воспалился кишечник. Ждём результатов обследования", — рассказала Елена.

Роман Жуков — советский и российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы "Мираж".