Известная советская актриса Вероника Синицына-Лебедева, сыгравшая маленькую девочку Наташу в знаменитом фильме "Подкидыш" 1939 года, доставлена в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии.

82-летней женщине стало плохо накануне вечером и для неё вызвали бригаду скорой помощи. Медики немедленно госпитализировали пенсионерку. Её сопровождала дочь. В клинике актрису сразу же положили в отделение реанимации.

"Да, Вероника действительно в больнице, — сообщили родственники Вероники Синицыной-Лебедевой Life.ru. — Она вчера нас очень сильно напугала. Сейчас она в реанимации, врачи подозревают у неё инфаркт и отёк лёгких".

Вероника Синицына-Лебедева снялась в своём единственном фильме "Подкидыш" с легендарной Фаиной Раневской ещё ребёнком. Главная роль принесла ей славу на всём советском пространстве. Вероника не раз признавалась, что фильм преследовал её всю жизнь — вне зависимости от возраста её называли "подкидышем".