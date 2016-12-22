Столичная полиция разыскивает мужчину, напавшего на гражданку США в подъезде дома на северо-востоке Москвы.

Как стало известно RenTV, инцидент произошёл поздно вечером в минувший понедельник в одном из домов на улице Кибальчича.

Сотрудница одной из крупных столичный компаний Данбар возвращалась домой после вечерней пробежки. У подъезда её заприметил какой-то мужчина, а когда девушка вошла в парадное, тот юркнул за ней и попытался схватить. При этом нападавший действовал как эксгибиционист, демонстрируя свои половые органы.

К счастью, 24-летняя американка сумела вырваться и забежала в свою квартиру.

У полиции есть приметы нападавшего. Это мужчина ростом 170-175 см, нормального телосложения, волосы короткие черные, брови – густые. Насильник был одет в коричневую куртку и синие джинсы. Поиски преступника по горячим следам и с помощью служебной собаки-ищейки результата не дали, хотя к поимке были подключены 14 патрульных экипажей из близлежащих районов.