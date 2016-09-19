19-летнюю уроженку Волгоградской области задержали в Москве по подозрению в краже украшений на сумму около 700 тысяч рублей из жилья работодателя.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД, девушку наняли в качестве домработницы и няни.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, он рассказал о пропаже из своего дома ювелирных украшений стоимостью около 700 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам стражи порядка задержали подозреваемую на улице Дмитриевского. Ею оказалась приезжая девушка, которую заявитель нанял в июле этого года в качестве домработницы и няни для своего ребёнка", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 19-летней уроженке Волгоградской области удалось сбыть часть похищенного имущества. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".