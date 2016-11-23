В Москве для Царицыно придумали плавучие причалы

В этом году молодые архитекторы боролись за первые места в трёх номинациях: «Лес», «Город» и «Вода». Одним из главных требований к проектам было использование «зелёных» технологий.

В номинации «Вода» победили студенты МАРХИ Валерия Барышева и Антон Подобулкин. Ребята придумали систему причалов и плотов для Царицынских прудов.

– Они модульные, их форму и место можно менять при необходимости, – рассказала Metro Валерия. – Также есть четыре объекта, которые устанавливаются на плоты – арка, ротонда, башня и беседка.

Другие изюминки проекта – круглые катамараны и камыши в специальных выемках на пристани. Cоздавая плавучие модули, студенты изучали изображения прудов времён Екатерины II, стараясь уловить атмосферу того времени. Отсюда и камыши на причалах.

– Нам хотелось добавить зелени, которой здесь всегда было много вдоль берегов, – пояснил Антон.

Возможно, что в скором времени реализуется и проект студента Российской академии народного хозяйства Андрея Левинского. Он придумал «Музей леса» – стенды с изображениями зверей парка «Лосиный Остров» и указанием местных типов леса. А у Крымской набережной может появиться сооружение «Звуки города», созданное из трёх колонн, они будут загораться от шума проезжающих машин. Автор проекта – студентка Университета по землеустройству Анна Гусева.

Денежных призов в конкурсе нет, зато есть примеры, когда номинанты воплощали свои проекты в жизнь:

– У нас есть две реализованные работы победителей первого конкурса, – поделилась с Metro куратор конкурса и член жюри Анна Щетинина. – «Ломтики солнца» можно увидеть в Терлецком парке, «Шум ветра» в лесопарке «Кусково».

По словам руководителя столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, проекты победителей появятся в городе в ближайшие год-два.

– Мы поощряем наших студентов, – сказал он на церемонии награждения, – за ними будущее столицы.