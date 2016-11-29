Сотрудники столичной полиции задержали в центре девушку, которая в маске и с ножом из хулиганских побуждений устроила драку в троллейбусе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, "в результате инцидента никто не пострадал".

Пассажиры троллейбуса, который ехал в районе Пресни, обратили внимание на девушку с маской на лице и с ножом в руках, которая сидела рядом с ребёнком. Один из пассажиров поинтересовался у ребёнка, знаком ли он с этой женщиной, после отрицательного ответа он попросил ребёнка пересесть, а сам обратился к девушке с вопросом, почему она едет в общественном транспорте в таком виде.

После этого девушка набросилась на мужчину и затеяла драку.

"Пассажиры скрутили агрессивную хулиганку и передали её прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции. Задержанной оказалась 22-летняя москвичка, в отношении которой возбуждено уголовное дело о хулиганстве", – сообщил источник.