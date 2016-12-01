В Москве в районе станции метро "Щелковская" упало дерево, в результате чего погибла девушка, а ещё один человек получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

"Дерево упало на двух человек возле дома 57 на Щелковском шоссе сегодня около 11:00. В результате инцидента погибла женщина и еще один человек травмирован", - заявил собеседник.

Как сообщает информационный портал LIFE, 23-летняя девушка шла в наушниках, в результате чего она не смогла услышать предупреждения прохожих, которые кричали о падающем дереве. Издание также добавляет, что погибшая работала в ГБУ "Жилищник" – компании, которая занимается в том числе спилом старых деревьев и уборкой территории для безопасности граждан.