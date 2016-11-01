Тимирязевский суд Москвы арестовал двух граждан Украины – мужчину и женщину 22 и 23 лет. Они подозреваются в торговле людьми. Об этом во вторник сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Прохорычеву.

– Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении двух граждан Украины Марии Олейник и Андрея Бородача меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря, – сказала представитель суда.

По версии следствия, Олейник и Бородач занимались поиском людей, находящихся в тяжёлом материальном положении, готовых стать донором для трансплантации органов в интернете за крупную сумму денег.

В октябре 2016 года Олейник и Бородач привлекли к оказанию интимных услуг в Москве 20-летнюю знакомую девушку, также гражданку Украины.

Впоследствии они предложили девушке продать почку и даже нашли покупателя – им оказался сотрудник МВД России, который действовал в рамках оперативного мероприятия.

Подозреваемые были задержаны 30 октября в одной из столичных гостиниц во время получения 3 тысяч долларов за проданные органы.