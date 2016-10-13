В Московском зоопарке москвичи смогут посетить открытие выставки "Маленькие люди в большом мире насекомых".

"Вы попадете в мир реальных насекомых, увеличенных в тысячу раз, – рассказывает пресс-служба зоосада. – Все они способны шевелиться и издавать звуки. Насекомые предстанут в совершенно ином свете и откроют многие свои тайны, сокрытые обычно от невооруженных человеческих глаз.

Так, высота кузнечика – самого крупного экспоната – достигает 5-ти метров! Допрыгнуть до него можно будет с помощью специального батута".

Официальное открытие выставки состоится 16 октября, в 12.00. Всего выставка продлится с 16 октября по 16 декабря.