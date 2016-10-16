– Ого! Гигант! – крикнул мальчик в шапке с помпончиком, подбегая к огромному богомолу у входа в новое арт-пространство. – Папа, смотри – гигант!

– А ты потрогай его, он из резины, – посоветовал ему парень постарше, который уже взобрался на голову двухметрового насекомого.

– Хочу наверх! – капризно крикнула девочка в розовых сапожках, сидя на одной из ножек гиганта, и расплакалась.

В «Арт-депо» зоопарка столичные художники решили создать иллюзию погружения в мир насекомых. По задумке авторов, зрители должны почувствовать себя совсем маленькими. Сначала ты как будто пробираешься сквозь высокую траву – через густо навешенные ленточки жёлтых и зелёных оттенков – расчищаешь себе путь руками и через пару метров оказываешься на площадке. Вокруг – роботы-наекомые, которые шевелят лапками, жвалами и крыльями. Но малыши отважно карабкаются на насекомых.

– Они не страшные совсем, – говорит Metro юная Полина. – Стрекоза очень милая. И сколапендра тоже. Она пускает в домик.

Маленький Василий бесстрашно карабкается на мохнатого птицееда. Он давно с дикой природой на ты.

– Мы два года жили в Индии, там кого только не было, – рассказал его папа Максим. – И обезьяны приходили, и змеи. Однажды дом окружили огромные муравьи. Так что для Васи это не в новинку.

Организаторы выставки своими маленькими посетителями гордятся.

– Как оказалось, они не боятся совсем, это только взрослые с опаской смотрят, – рассказал Metro арт-директор проекта Джалил Мустафин. – Мы хотели показать, что вот паук, вот стрекоза. то, на что мы не обращаем внимания. То, что где-то летает и жужжит, иногда раздражает, но на самом деле это удивительные существа, – говорит Мустафин. – Например, мы рассказываем, что у муравьёв есть домашние животные – тля. Или что Стрекоза во многом похожа на вертолёт. И такое «очеловечивание» насекомых позволяет взглянуть на них иначе.