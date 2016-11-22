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В московском Серебряном Бору начинается снежный сезон

  • Дарья Буянова

Территорию облагораживают для людей

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Утром в будний день в одном из самых живописных уголков Москвы очень тихо и умиротворённо – даже не верится, что в пяти километрах отсюда шумит район вокруг станции «Полежаевская», со стройкой, с бесконечными автобусами и новой станцией МЦК. А здесь как будто успел укатить в Переделкино – припорошенные сосны, белоснежный снег, река, к центру которой постепенно подбирается полупрозрачный лёд.

– Иногда здесь и зайцев можно встретить, – говорит Роман Мацура, директор природно-исторического парка «Москворецкий», в состав которого входит особо охраняемая природная зона «Серебряный Бор». – Но чаще всего белок. Наши посетители их кормят, хотя этого и нельзя делать – не нужно, чтобы они привыкали получать еду от людей. 

Роман Евгеньевич осматривает свои владения. На пляже №2 построили хоккейную коробку прямо на берегу реки и теперь заливают лёд.

– Сейчас поверхность очищают от листьев, чтобы они не попали под лёд и чтобы был хороший вид. Сейчас будет пролито несколько слоёв, проложим покрашенный в белый цвет геотекстиль, а сверху ещё несколько слоёв. 

По словам Романа Евгеньевича, точную дату открытия катка сейчас назвать сложно – всё зависит от погоды. Как только мороз от –10 продержится несколько дней подряд, можно будет выходить на лёд.

Рядом с катком кафе и прокат. Кстати, в этом году в Серебряном Бору вслед за основными катками хотят отменить залог за коньки. 

– Мне кажется, что у людей уже пропало желание воровать коньки, – улыбается директор.

Глубже в парке начинается пятикилометровый лыжный маршрут. Пока снега немного, но всё равно решили попробовать. В Бор въехал ярко-красный  ретрак, который утрамбовывает снег и оставляет за собой идеальную лыжню. Даже две – для обычного катания и для конькового хода. Но снега оказалось ещё недостаточно.

– Нужно, чтобы ещё дня два-три промело хорошенько, и будет отлично, – сказал Роман Евгеньевич. – Вообще трассы мы начинаем готовить в середине осени. Осматриваем место, нет ли поваленных деревьев – у нас много бобров, плотины они не строят, но вот деревья пилят довольно активно, чтобы было комфортно и безопасно. 

Зимой в Серебряном Бору можно встретить необычных лыжников – на трассу выходят и Олег Газманов, который живёт неподалёку, и рэпер Серёга, и актёр Михаил Галустян.

Кроме пятиметровой обу-строенной трассы в парке есть «дикая» лыжня, которую накатывают сами гости парка. Когда на реке встаёт лёд, некоторые выходят на него, но администрация ООПТ предупреждает, что это может быть опасно для жизни.

Цитата

Директор природно-исторического парка «Москворецкий»  Роман Мацура

«В выходные на лыжне в Серебряном Бору может находиться до 500 человек одновременно».

 

Посетители особо охраняемой природной зоны «Серебряный Бор» рассказали, почему катаются на лыжах именно здесь

Николай Николаевич –  70 лет, пенсионер

«Я катаюсь на лыжах в Серебряном Бору уже 50 лет. В последние три года появилась профессиональная лыжня, и мне это очень нравится. Летом здесь тоже хорошо – мангалы появились, дорожки, деревянные настилы, устроили культурные места для отдыха. Я живу неподалёку, и мне сюда приходить удобно – всего пара остановок. А когда река замерзает, я иногда прямо по льду через реку сюда иду».

Надежда Александровна –  60 лет, пенсионерка

«Я приезжаю в Серебряный Бор со станции метро «Беговая», чтобы покататься на лыжах. Здесь потрясающие пейзажи. Когда солнце светит, небо голубое – просто поразительно. Ради этого стоит ехать сюда. Несколько лет назад стало кататься ещё лучше – появился навес с лавочками, где можно присесть и с удобством надеть лыжи. Здорово сделали». 

Елена Владимировна –  50 лет, сотрудник фотолаборатории

«Я почти всегда катаюсь на лыжах здесь вместе с мужем. Сегодня мы приехали в Серебряном Бор – это наше любимое место, хотя для разнообразия мы иногда и в другие места ездим кататься. Живём мы не очень далеко отсюда. Я катаюсь на лыжах с детства, но, к сожалению, не очень много молодёжи сейчас видно на лыжне». 

Цифра

328,6 га составляет площадь памятника природы регионального значения «Серебряный Бор».

Чем ещё заняться в Серебряном Бору, если коньки и лыжи вам не подходят.

•    Прогулки. Дорожки, ведущие в глубь заповедной зоны, чистят от снега, чтобы было удобнее гулять.

•    Скандинавская ходьба. Этот вид спорта набирает популярность, особенно в последние годы он полюбился пенсионерам.

•    Снежные скульптуры. Самое популярное место для крепостей из снега – пляжи.

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