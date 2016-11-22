В московском Серебряном Бору начинается снежный сезон

Утром в будний день в одном из самых живописных уголков Москвы очень тихо и умиротворённо – даже не верится, что в пяти километрах отсюда шумит район вокруг станции «Полежаевская», со стройкой, с бесконечными автобусами и новой станцией МЦК. А здесь как будто успел укатить в Переделкино – припорошенные сосны, белоснежный снег, река, к центру которой постепенно подбирается полупрозрачный лёд.

– Иногда здесь и зайцев можно встретить, – говорит Роман Мацура, директор природно-исторического парка «Москворецкий», в состав которого входит особо охраняемая природная зона «Серебряный Бор». – Но чаще всего белок. Наши посетители их кормят, хотя этого и нельзя делать – не нужно, чтобы они привыкали получать еду от людей.

Роман Евгеньевич осматривает свои владения. На пляже №2 построили хоккейную коробку прямо на берегу реки и теперь заливают лёд.

– Сейчас поверхность очищают от листьев, чтобы они не попали под лёд и чтобы был хороший вид. Сейчас будет пролито несколько слоёв, проложим покрашенный в белый цвет геотекстиль, а сверху ещё несколько слоёв.

По словам Романа Евгеньевича, точную дату открытия катка сейчас назвать сложно – всё зависит от погоды. Как только мороз от –10 продержится несколько дней подряд, можно будет выходить на лёд.

Рядом с катком кафе и прокат. Кстати, в этом году в Серебряном Бору вслед за основными катками хотят отменить залог за коньки.

– Мне кажется, что у людей уже пропало желание воровать коньки, – улыбается директор.

Глубже в парке начинается пятикилометровый лыжный маршрут. Пока снега немного, но всё равно решили попробовать. В Бор въехал ярко-красный ретрак, который утрамбовывает снег и оставляет за собой идеальную лыжню. Даже две – для обычного катания и для конькового хода. Но снега оказалось ещё недостаточно.

– Нужно, чтобы ещё дня два-три промело хорошенько, и будет отлично, – сказал Роман Евгеньевич. – Вообще трассы мы начинаем готовить в середине осени. Осматриваем место, нет ли поваленных деревьев – у нас много бобров, плотины они не строят, но вот деревья пилят довольно активно, чтобы было комфортно и безопасно.

Зимой в Серебряном Бору можно встретить необычных лыжников – на трассу выходят и Олег Газманов, который живёт неподалёку, и рэпер Серёга, и актёр Михаил Галустян.

Кроме пятиметровой обу-строенной трассы в парке есть «дикая» лыжня, которую накатывают сами гости парка. Когда на реке встаёт лёд, некоторые выходят на него, но администрация ООПТ предупреждает, что это может быть опасно для жизни.