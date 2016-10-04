На станции столичного метро "Элеткрозаводская" Арбатско-Покровской линии пассажир обратился к сотрудникам полиции после того, как незнакомец купил у него мобильный телефон.

Молодой человек просил проверить на подлинность купюры номиналом 5 тысяч рублей, которые он только что получил от незнакомца, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

В результате проверки выяснилось, что деньги фальшивые. Сотрудники полиции незамедлительно приняли меры к задержанию недобросовестного "покупателя". По месту жительства задержанного, 18-летнего москвича, полицейские изъяли ещё пять поддельных пятитысячных купюр.

Как выяснилось, молодой человек заранее специально подыскал в Интернете объявление о продаже мобильного телефона и договорился встретиться с продавцом в метро в час-пик. Он надеялся, что ввиду большого скопления людей тот не заметит признаков подделки на полученных деньгах.

Следственным управлением УВД на Московском метрополитене по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 186 УК РФ "Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации".