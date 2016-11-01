Сотрудники службы безопасности метро в синих жилетках стали привычными для москвичей. Многие уже лично сталкивались с просьбами поставить сумку на ленту и ответить на пару вопросов. Хотя большинство проверок доказывают, что пассажир «чист», но службе безопасности попадаются и те, кто планировал зайти в переполненный вагон, неся в сумке винтовку. По данным метрополитена, каждый день инспекторы пресекают более 300 попыток пронести в метро опасные предметы.

Сотрудники службы безопасности проходят специальное обучение, чтобы распознавать граждан, которые могут оказаться нарушителями.

– Граждане приглашаются к досмотру исходя из ряда критериев, к примеру: информация с технических средств, нестандартное поведение гражданина, его внешний вид и так далее, – рассказали Metro в пресс-службе метрополитена.

Метрополитен является крупнейшим транспортным предприятием Москвы, которым пользуются порядка 8,5 миллионов человек в сутки. Именно поэтому безопасности пассажиров всегда уделяется повышенное внимание

По словам сотрудников службы, с начала её работы пассажиры стали сознательнее и теперь охотнее идут навстречу, а число тех, кто отказывается от досмотров (сотрудники службы безопасности к этому не принуждают), уменьшается. Правда, в этих случаях вызывают сотрудников полиции.

Оказывается, в сумках у столичных пассажиров находят не только ножи и травматические пистолеты. Например, на экранах рентгеновских аппаратов для проверки багажа иногда появляются настоящие мечи.

– Мечи не настолько редки, как кажется. Это связано с увлечением довольно многих молодых граждан реконструкциями исторических событий, – уточнили в пресс-службе. – Иногда попадается старинное оружие.