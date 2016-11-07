Хотя в этот раз выставка, продолжающая цикл «Рюриковичей» и «Романовых», рассказывает о событиях светских, на входе гостей встречает Владимирская икона Божией Матери. По пути часть посетителей целует её и отправляется в советское прошлое.

Первая половина выставки, охватывающая период с 1945 года по 90-е, похожа на иллюстрированное оглавление учебника истории: электрификация, покорение космоса, вой-на в Афганистане – заголовки и фотографии. Подробнее о событиях тех лет рассказывают священнослужители, которые работают экскурсоводами.

Чтобы развлечь посетителей, здесь организовали несколько ностальгических аттракционов вроде викторины на знание кино 80-х или виртуального альбома со стихами. В одном из залов даже показали, как менялся интерьер стандартной советской квартиры: в конце 40-х над софой висела то репродукция «Охотников на привале», то «Незнакомки», а в 90-х к дверцам шкафа приклеены обложки журнала Cool, постеры с Игорем Николаевым и Сильвестром Сталлоне. Каждый узнавал что-то своё, но с рубежом 50–60-х, кажется, организаторы не угадали.

– Не было столов таких, не выдумывайте, – строго сказала монитору пожилая женщина, разглядывая комнату. – И портрет Хрущёва никто не вешал.

Вторая часть выставки, посвящённая последним 15 годам, должна была быть знакома всем. Улыбающиеся лица сельчан и горожан, фотографии предприятий, цифры, рассказывающие об успехах родины, возвращение Крыма, усиление оборонки, а также множество цитат президента и его портреты. Впечатление усиливала и патетичная музыка, доносящаяся из зала СССР.

– Очень впечатляюще, – сказала Валентина Васильевна, вытирая слёзы после осмотра. – Какую страну потеряли...