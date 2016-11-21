Столичное правительство утвердило проект реконструкции части Московского зоопарка, предназначенной для маленьких посетителей. Об этом сообщает официальный портал мэрии. К 2018-му году здесь появятся несколько новых зданий.

– Например, выставочные помещения и информационный центр, где будут проходить лекции – сейчас этих зданий нет, – рассказала Metro пресс-секретарь зоопарка Ольга Вайншток. – будет детская площадка, будут прудики, питьевые фонтанчики.

Кроме того, на территории детского зоопарка построят просторную голубятню, куда переселят голубей, которые сейчас живут у входа в столичный зоосад.

Контактные площадки, где дети смогут потрогать животных, обновят и расширят, но на своеобразной ферме будут только домашние животные – это принципиальная позиция зоопарка.

– То есть потрогать тигра, например, нельзя будет, – уточнила Ольга. – Это дикие животные и мы стараемся сохранить условия близкие к естественным. Даже киперы не входят в контакт с дикими животными.

В детском зоопарке изменятся и информационные таблички – если во взрослой части все написано серьезно, то здесь про животных будут рассказывать понятным малышам языком.

На время реконструкции, которая, предположительно, займёт весь 2017 год, зверей из детского зоопарка расселят по основной территории, а кого-то вывезут в питомник под Волоколамск.

– Мы сейчас обдумываем вопрос о том, чтобы перенести контактную площадку на время реконструкции, потому что многие посетители расстроятся, особенно летом, – сказала пресс-секретарь. – Но пока этот вопрос ещё не решён.