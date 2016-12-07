ЧП произошло 7 декабря в медицинском учреждении № 220 на улице Заморёнова в центре Москвы.

В поликлинике Пресненского района на восьмом этаже оборвалась кабина лифта. Однако сработало тормозное устройство, поэтому лифт не свалился в шахту, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что в лифте находился один человек. Он сильно повредил обе ноги.

Все лифты в больнице были сразу же отключены. Причины инцидента устанавливаются. Ведутся работы по разблокированию лифта.

Как сообщает Life.ru, двери лифта закрылись ещё до того, как пациент оказался в кабине. И несмотря на открытые двери, лифт начал своё движение. Тут кто-то из пассажиров успел нажать кнопку "стоп".

Напомним, в сентябре в Москве из-за сорвавшегося лифта погибли пять человек.