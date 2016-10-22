В многоэтажке на севере столицы москвич убил женщину, после чего выстрелил себе в голову, сообщают РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошёл на лестничной клетке пятого этажа жилого дома на улице Лавочкина. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек в подъезде дома по признакам преступления по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконное хранение оружия"", — сказала Иванова.

Следователи продолжают расследования, чтобы установить все детали произошедшего.