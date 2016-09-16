В зоопитомнике Московского зоопарка появилась молодая самка белого медведя по имени Ника. Малышку доставили в зоосад на военном вертолёте, сейчас она чувствует себя хорошо и уже осваивается на новом месте.

– Посетители зоопарка вряд ли увидят медвежонка, – рассказала Metro пресс-секретарь зоосада Ольга Вайншток. – Это мишка для разведения. И, скорее всего, Ника будет жить у нас в зоопитомнике. Примерно через три года международные кураторы начнут искать ей самца.

Воспитывать животное будут сотрудники Московского зоопарка, у которых есть необходимый опыт:

– В 2010 год Всемирный фонд дикой природы подобрал на Чукотке белого трёхмесячного медвежонка. Сейчас это крупный, красивый зверь. Зовут его Айон. Он живёт в соседнем с Никой вольере.

Пока малышка привыкает к работникам зоосада, но аппетит у неё отменный.

– Ника очень любит каши – в день съедает четыре килограмма, – улыбается Ольга. – А ещё она любит такую экзотику, как дыни и арбузы! Малютка очень игривая и весёлая.

Несмотря на то, что сейчас с Никой всё в порядке, ещё в августе она была на грани гибели. Семимесячного медвежонка нашли возле чукотского села Рыркайпий местные жители – детёныш остался без матери и нуждался в помощи. Ребёнок сильно ослаб и мог погибнуть.

В этой непростой ситуации Московский зоопарк решил помочь малышу. За 40 часов его доставили в столицу – сначала на военном вертолёте, затем на военном самолёте.

Как сообщает пресс-служба зоосада, хоть это и стало для медвежонка большим стрессом, сейчас с ним уже всё хорошо.

Исполняющая обязанности генерального директора Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что появление в зоопарке белого медведя из природы – большое событие.

"Белые медведи – это редкий вид, занесённый и в международную Красную книгу, и Красную книгу России, – приводит слова Акуловой пресс-служба зоосада. – Популяция находится в критическом состоянии. Это связано со многими факторами: глобальным потеплением, сокращением ледового покрова, загрязнением Арктики, браконьерством. Одним из решений проблемы сокращения вида является программа размножения, в которой участвует Московский зоопарк. Мы надеемся, что когда наш найдёныш Ника вырастет, она станет участником программы и увеличит число белых медведей на планете. Свежая кровь позволит поддерживать генетическое разнообразие популяции вида в неволе".