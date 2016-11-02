В Мосгордуме не оценили предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что Ленинский проспект Москвы можно переименовать в шоссе Ивана Грозного.

"Надо уже заканчивать с переименованиями проспектов, улиц, – приводит слова председателя комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова АГН "Москва". – Любое переименование влечёт за собой большие финансовые потери как людей, так и организаций, которые находятся на этом проспекте".

Он добавил, что если в Мосгордуму поступит данное предложение по переименованию проспекта, то депутаты будут обязаны его рассмотреть.

"Но если будет внесено такое предложение, мы его в любом случае рассмотрим. Любое предложение мы должны рассмотреть, а решать это людям, которые живут на этом проспекте, а также живут в Москве", – сказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в честь Ивана Грозного. При этом ранее в октябре в Орле открыли первый в России памятник Ивану Грозному. Ожидается, что монумент первому русскому царю должен появиться и в Александрове (Владимирская область).