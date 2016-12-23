В Московской городской думе предлагают изменить формат встречи депутатов с избирателями, приравняв подобные мероприятия к митингам, сообщают "Ведомости". Соответствующие поправки в городской закон разработала комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством депутата Татьяны Портновой.

По мнению авторов инициативы, на подобные меры надо пойти в целях безопасности. Если поправки будут одобрены, то для общения с народным избранником нужно будет предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии и согласовывать целый ряд организационных моментов.

Против законопроекта уже выступили представители фракции КПРФ, отметив, что он нарушает Конституцию. Как заявил изданию руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, что если идея воплотиться в жизнь, то её могут перенести и на другие регионы страны.

"Кроме того, это пример для подражания остальным регионам. Не исключено, что такой законопроект будет внесен и в Госдуму. По примеру Москвы ведь распространили платные парковки на всю Россию", – заявил он.