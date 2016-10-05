В его рамках посетителям разрешили приходить вместе со своими любимцами.

Репортёры Metro отправились в одно из таких мест – кафе «Кофе пью» на Чистых прудах.

В глубине зала мы увидели Ольгу, которая сидела за столом, а на стуле рядом с ней устроился большой, красивый и по-королевски спокойный британец.

– Я бываю в этом кафе и, когда узнала, что можно взять с собой кота, решила прийти с Дунканом Маклаудом, – рассказала она нам. Под голос хозяйки спокойный Дункан совсем разомлел и заснул. – Использует любую свободную секунду, чтобы поспать! Но мне нравится проводить с ним время, а подобная возможность выпадает редко: раньше в Москве было специализированное кафе, но его закрыли.

Однако, как рассказала менеджер кафе Елена, здесь рады четвероногим и без акций:

– К нам часто приходят посетители с собаками, у нас ведь петфрендли кафе (от английского pet – «питомец» и friendly – «дружественный»). Например, есть постоянная посетительница, которая раза три в неделю приходит со своей чихуахуа и заказывает для неё разные изысканные блюда: утку по-пекински, рыбу дорадо. Конечно, собака очень довольна. А ещё приходили с двумя алабаями. Это огромные собаки. Они легли и заняли весь пол, мы ходили и переступали через них. Когда в кафе приходят дети, у них такие посетители вызывают бурный восторг!

Посетители и персонал студии йоги Nym тоже радовались как дети, когда к ним в гости пожаловала пара бенгальских кошек – Кутуз и Киса. Маленькая 8-месячная Киса принялась деловито бегать по студии туда-сюда и со всеми знакомиться, а полуторагодовалый кошачий мужчина Кутуз забился в угол и стал громко мяукать оттуда.

– Дома он ведёт себя смелее, – рассказала хозяйка Маргарита. – А Кутузом его назвали в честь Кутузова: в детстве у него была повреждена роговичка, один глазик всё время был закрыт.

Когда в студию заявилась золотистый ретривер Бритта, Кутуза и вовсе след простыл, а Киса стала рычать на собаку. Та обнюхивала кошку и обливалась слюной, пока хозяйка не показала ей специальный жест-команду – Бритта сразу смирно села у её ног.

– Видишь, какая собака воспитанная пришла? – прошептала Маргарита, взяв Кису на руки. – А ты ведёшь себя отвратительно!