Во время реконструкции Института психиатрии Общества Макса Планка в Мюнхене были обнаружены десятки мозгов и их частей. Об этом в пятницу сообщает сайт Gizmodo.com.

Отмечается, что останки содержались в коллекции немецкого врача и нейробиолога Юлиуса Галлервордена, члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии и главы кафедры невропатологии Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма (сейчас Институт Макса Планка).

По информации издания, найденные образцы извлекались из казнённых заключённых и умственно отсталых. Но учитывая тот факт, что часть образцов Галлерворден получал от врача Йозефа Менгеле, известного своими жестокими опытами над заключёнными, вполне вероятно, что образцы мозга принадлежали жертвам холокоста и нацистских экспериментам, которые проводились в то время в целях "улучшения человеческой расы".

В настоящий момент сотрудники института изучают найденные останки: пытаются установить, кому они принадлежали, а также определить характер смерти их владельцев. После исследований они будут похоронены в братской могиле.