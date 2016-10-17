В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что ситуация в российской экономике скоро изменится к лучшему и уровень реальных доходов населения вернётся к докризисному периоду уже в 2018 году. Данное заявление сделал глава ведомства Максим Топилин, сообщает ТАСС.

При этом министр отметил, что улучшение ситуации граждане России начнут ощущать уже в следующем году. По его мнению, рост уровня зарплат и пенсий будет виден уже в 2017 году.

"Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется уже в 2017-2018 году, и в течение трех лет - 2018, 2019 - мы исходим из того, что эти доходы восстановятся", - заявил он.

Отметим, что ранее в Министерстве экономического развития уже публиковались доклады, в которых указывалось, что рост реальных доходов населения произойдёт в 2017-2019 годах.

При этом директор Института актуальной экономики Никита Исаев очень скептически отнёсся к заявлениям Топилина. Как он отметил Metro, Минтруд любит кормить обещаниями и уже много раз успокаивал людей подобными прогнозами.

-Успокоение народа обещаниями скорого восстановления доходов населения – привычное дело для Минтруда. Такое уже слышали и в апреле 2015-го, когда Максим Топилин обещал прекращение падения доходов во втором полугодии 2015 года. Но вот в самом разгаре второе полугодие 2016-го... доходы населения падают 22 месяца подряд, причем темпы падения только возрастают. Если по итогам первого полугодия 2016 года реальные располагаемые доходы населения, учитывающие инфляцию и обязательные платежи вроде налогов, снизились на 5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года, то за 8 месяцев падение составило уже 5,8% из-за того, что август 2016 г просел аж на 8,3% относительно августа 2015 г. Особенно плохо то, что в августе сократились даже номинальные доходы, - отметил специалист.

По словам Исаева, если раньше всё съедала инфляция и растущие платежи, то теперь ещё и работодатели стали меньше платить. Так что очередные обещания Минтруда не просто остановить темпы падения, но и вернуть доходы на докризисный уровень выглядят, мягко говоря, необоснованными.

-Получается, что номинальные доходы за 2 года должны вырасти примерно на 23% (в случае, если инфляцию получится удержать в пределах 5%)! И это при том, что Минэкономразвития не устаёт пересматривать прогнозы в худшую сторону. Теперь падение ВВП точно будет не менее 0,6% в 2016 году, а сокращение объемов розничной торговли не менее 4,6%. Откуда тут взяться такому росту доходов, Минтруд не уточняет. Печально, что вместо реальных действий, наше правительство пытается вселять пустые надежды необоснованными обещаниями. Такой подход очень сильно подрывает доверие к действующему правительству. Это подтверждают и социологические опросы: в 2015 году за ситуацией в экономике «внимательно следили» 42% граждан, на сегодняшний день — только 30%. Такими темпами мы имеем все шансы скатиться к кризису доверия государственным институтам. А в условиях нынешней геополитической обстановки, постоянного экономического и политического давления из вне, все это может поставить под угрозу стабильность политической системы, - заключил он.