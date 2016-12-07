Варшава не намерена восстанавливать местное приграничное передвижение с Калининградской областью, сообщил ТАСС первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

При том, что Польша заявляла о желании открыть новую страницу в отношениях между странами, на практике ни о каком улучшении отношений разговор не идёт. На самом деле сотрудничество из-за позиции Варшавы приостановлены.

По словам Титова, приостановленное малое приграничное передвижения Польши с Калининградской областью так и не было восстановлено после временного прекращения по причине обеспечения безопасности проводимого саммита НАТО. Как отмечается, Варшава не намерена восстанавливать режим передвижения.

— Это означает очень серьезный откат назад в отношениях между нашими странами и народами, — добавил Владимир Титов.

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