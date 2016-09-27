Одним из поводов для открытия новой подземной выставки на колёсах стал 120-й день рождения «Музея Москвы».

Он и предоставил метрополитену картины русских живописцев из своей коллекции. Центральными экспонатами стали работы Аполлинария Васнецова.

– В своих рисунках он «восстанавливал» старую Москву, – рассказала Metro директор музея Алина Сапрыкина. – Такой уже нет. Получается аттракцион для пассажиров: поймите и угадайте, что за место на картине.

Для самой Алины Сапрыкиной самым интересным из этих мест стала Сухаревская площадь на рисунке Виктора Коленды.

– На нём изображена Сухаревская башная, которой уже не существует и в которой раньше находился «Музей Москвы». Это было первое здание музея!

«Девушке нравится, когда на неё смотрят, вот также и машинисту приятно, когда смотрят на его поезд».

Игорь,

машинист метро

Репортёры Metro проехались в поезде по Арбатско-Покровской линии.

– Даже центр Москвы был такой зелёный, не верится, – удивлялась студентка Анна, любуясь изображением садов и деревьев на месте современного фонтана на Театральной площади.

Машинист поезда Игорь признался: реакция пассажиров на поезд его очень радует.

– Как-то мы с «Акварелью» неразлучны, – поделился он с Metro трогательным наблюдением. – Я забирал её из депо, когда её обклеивали, и на торжественном пуске был с ней, и сейчас с ней. Реакция пассажиров всегда очень приятна: все смотрят, всем нравится, ну как на машину с аэрографией. А я горжусь.