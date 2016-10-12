Подведены итоги аукциона на оборудование сетью Wi-Fi питерской подземки, планируется, что беспроводной интернет появится на станциях и в тоннеле. Всего на конкурс ГУП "Санкт-Петербургский метрополитен" поступило две заявки – от московской компании «МаксимаТелеком» (в лице петербургской «дочки» ООО «МаксимаТелеком СЗ») и от ООО «Аэроком». В итоге второй участник не был допущен – в частности, «Аэроком» якобы не подтвердил опыт оказания аналогичных работ на технически сложных объектах, передаёт "Фонтанка".

Контракт будет заключен с «МаксимойТелеком» как с единственным участником. Ранее эта компания уже оборудовала Wi-Fi в московском метрополитене.

Реализация проекта в Петербурге застопорилась из-за позиции ГУПа «Петербургский метрополитен», который установил высокую арендную плату – 170 млн рублей в год (14 млн в месяц). В Москве инвестор платит не более 10 млн рублей.

Согласно условиям технического задания, к февралю 2017 года Wi-Fi должен появиться на пятой линии, к апрелю – на четвертой, к июню – на третьей, к августу – на второй, к сентябрю – на первой. Сдача сети в эксплуатацию – до 8 декабря 2017 года.