В Мексике при взрыве на ярмарке пиротехники погибло 37 человек

Ольга Бузова оказалась под капельницей. Сегодня ведущая поделилась фото в больнице. Однако чуть позже она удалила её из своего Instagram и разместила новое фото и большой пост о своем состоянии. - Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели. Я молодая и сильная, всё, что мне преподносит судьба, я перенесу. Но! Видимо, стресс, нервы и жёсткий график работы ослабили мой организм, и он не выдержал. Я серьёзно заболела. Теперь вплотную займусь здоровьем и...