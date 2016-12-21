В Мексике при взрыве на ярмарке пиротехники погибло 37 человек

В городе Тультепек в Мексике погибло 37 человек и более 70 оказалось в больнице в результате взрыва, произошедшего на ярмарке пиротехники Сан-Паблито, сообщает во вторник La Vanguardia. По данным издания, в районе происшествия в момент инцидента находилось около двух тысяч посетителей. Десятки машин скорой помощи увозили раненных с ярмарки.
Пожарным потребовалось много времени, чтобы потушить загоревшиеся ларьки с фейерверками, так как они опасались, что во время работ могут произойти новые взрывы пиротехники. К спасательной операции пришлось привлечь множество экстренных служб, чтобы оцепить район взрывов и не допустить новых жертв среди людей.
О причинах трагедии пока не сообщается, на месте взрыва продолжают работать десятки врачей, спасателей и пожарных.
Как сообщает агентство ТАСС, президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он указал, что федеральное правительство окажет помощь тем, кто получил ранения при взрыве.
Отметим, что мексиканцы являются яростными фанатами различных пиротехнических шоу и в честь праздников небо над страной часто озаряется тысячами фейерверков, которые устраивают как власти городов, так и сами жители страны. Тультепек же считается главным центром производства пиротехники в штате Мехико.