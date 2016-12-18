Массовое ДТП с пострадавшими произошло вечером 18 декабря на Володарском мосту в Петербурге. Об этом сообщили подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, на Володарском мосту столкнулись 5 машин. По предварительным данным, пострадали мать с дочерью-подростком. Они были госпитализированы.

- У одной травмы ног, у второй вроде осколочные ранения на голове/лице. Они в сознании, - написали свидетели, отметив, что экстренные службы приехали на место происшествия достаточно быстро.

В результате ДТП на Володарском мосту образовалась большая пробка.

Обстоятельства, при которых произошло массовое ДТП на Володарском мосту 18 декабря, устанавливаются.