В Петербурге в одном из магазинов в продаже замечены консервы из лошадей. Фото жестяной баночки "Конина тушеная" под брендом "Совок" со слоганом "В лучших советских традициях" сделал читатель Metro.

Петербуржцы удивлены - в России ни сейчас, ни в советское время не было традиции есть конину. К слову, стоимость баночки лошадиного мяса невысока - чуть более 100 рублей.

Как стало известно Metro, консервы из конины в продаже можно найти далеко не в одном магазине в Петербурге. Производством подобной продукции занимаются несколько консервных комбинатов в нашей стране.

Пользуются ли спросом у покупателей консервы из конины пока сказать сложно.

В Сети публикуются статьи о пользе и вреде конины, а в поисковиках нередко ищут сочетание "консервы из конины" вместе с фразой "корм для собак".