В Лондоне проходят слушания по делу о преследователе актрисы Киры Найтли. Как сообщает The Telegraph, 49-летний музыкант Марк Ревилл сознался в том, что он засыпал девушку открытками с изображением кошек и котят, а также мяукал под дверью её дома в почтовое отверстие на протяжении трёх месяцев.

Сначала в ситуации пытался разобраться муж актрисы, который прогонял назойливого мужчину, но тот продолжал приходить под дверь Найтли. В результате актриса начала чувствовать, что ей угрожает опасность и подала в суд.

Стоит отметить, что мужчина не ограничился лишь открытками и мяуканьем. Он также однажды нарисовал мелом на асфальте стрелку, указывающую на дверь звезды, после чего около часа просто стоял на месте.

Отметим, что Ревилл имеет уже имел судимость в связи с тем, что в 2011 году он влез в дом одной медсестры полностью голым.

Слушания продолжаются.