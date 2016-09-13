В примечании к объявлению сообщается, что дом может похвастаться шестью спальнями, четырьмя ванными и четырьмя комнатами для отдыха. Также владельцы пишут, что расположен дом очень удобно –в восточной части Лондона. В придачу к особняку новый хозяин получит в распоряжение внутренний дворик и парковочное место перед входом. Цена вопроса – 1,59 млн. долларов. – пишет издание Time.

Однако, радужное описание здания не совсем сочетается с теми фотографиями, которые сопровождают объявление. В частности, на одном из снимков можно разглядеть очень странную комнату. Она оформлена в кроваво-красной цветовой гамме. На стенах развешаны ножи и пистолеты, ружья и наручники. Ниши заполнены черепами, а на подставках стоят чучела Фредди Крюгера, знаменитого киллера из фильма «Кошмар на улице Вязов», и Майкла Майерса из сериала «Хэллоуин».

Владельцы дома вовсю зазывают покупателей бронировать особняк и приходить на его осмотр, поскольку объект просто обязан привлечь «огромное внимание».