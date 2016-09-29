С 1 октября в городе начинают отключать фонтаны. В Летнем саду их отключат уже в это воскресенье, 2 октября. В этот день там продут мероприятия, посвящённые закрытию фонтанов Летнего сада, сообщает пресс-служба Русского музея. В воскресенье на территории сада также пройдёт ставший уже традиционным осенний праздник сбора урожая.

Фонтаны начнут отключать в Петербурге со следующих выходных (график отключения)

На центральной аллее на сцене с 14.00 до 16.00 перед посетителями Сада выступят молодёжные творческие коллективы. В 16.30 состоится концерт ВИА «Пролетарское танго». Позитивный и солнечный ретро-оркестр стиляг исполнит добрые легкие кавер-версии хитов советской эстрады.

С 14.00 до 16.00 на центральной аллее - пленэр «Композиция «Осень», посвященный знаменитому русскому художнику Василию Кандинскому, выставка работ которого в настоящее время проходит в корпусе Бенуа Михайловского дворца.

В Красном саду с 14.00 до 18.00 можно будет увидеть выставку под открытым небом «Чудеса природы». Все желающие смогут почувствовать себя творцами, приняв участие в различных мастер-классах. Компания «Домашний карвинг» проведет мастер-классы по карвингу (карвинг – искусство художественной резки овощей и фруктов, а также украшение блюд с использованием вырезанных изделий). На площадке «Свежий лук» от Wall Аrt School преподаватели единственной в России школы оформления стен помогут составить композиции на тему урожая и изобилия в техниках гербария, каллиграфии, акварельной иллюстрации.

В 14.30 и 15.30 состоятся мастер-классы по плетению венков из сезонных цветов и яркой осенней листвы от лавки цветов «Зеленогорск»: желающих научат плести венки из вереска, пшеницы, кленовых листьев и сезонных цветов.

Завершит программу в 18.00 торжественное закрытие сезона фонтанов Летнего сада.

С 11.00 до 19.00 на территории сада будет работать ярмарка «Дары осени», где можно будет приобрести грибы, ягоды, соленья и др.

Вход, как и в обычные дни, бесплатный.