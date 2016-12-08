В Волховском районе будут судить водителя, который сбил ребёнка на велосипеде и попытался скрыть этот факт, заявив об угоне.

Как сообщает областная прокуратура, вечером 9 ноября 2015 года мужчина на автомобиле "Тойота Карина" совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста на одной из улиц сельского поселения Волховского района.

В результате ребёнок получил многочисленные травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Водитель, который к тому же в момент ДТП был пьян, скрылся. Позже мужчина решил вернуться, чтобы забрать свой мобильный телефон. На месте происшествия его встретили сотрудники ГИБДД.

Пытаясь избежать ответственности, виновник ДТП сообщил, что его автомобиль угнали, и он не причастен к наезду на ребёнка. Он написал в полицию заявление об угоне, однако две недели спустя явился в полицию с повинной.

Уголовное дело направлено в Волховский городской суд для рассмотрения по существу.