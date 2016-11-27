В Ломоносовском районе Ленобласти 4-летний мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Cкорая приехала в посёлок Глуховское раздолье Ломоносовского района 26 ноября.

У двух детей медики констатировали инфекционное заболевание и предложили родителям госпитализацию.

Первоначальными поверочными мероприятиями установлено, что бригада скорой помощи была вызвана в связи с высокой температурой и признаками гастроэнтерита погибшему ребенку и его младшему брату. Через несколько часов после вызова мальчик потерял сознание, реанимационные мероприятия не дали результата, младший ребенок госпитализирован незамедлительно, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребёнка в Ленобласти.

В Следственном комитете начали проверку по факту смерти ребёнка.

- Процессуальное решение будет принято по результатам медицинского судебного исследования и доследственной проверки. Также, будет дана оценка действиям сотрудникам скорой медицинской помощи, - отметили в ведомстве.