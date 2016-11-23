Около миллиарда рублей птицефабрика "Роскар" намеревается запустить… в помет. А точнее, в его переработку в энергию. По расчетам специалистов, высвобождаемой энергии должно хватить для полного обеспечения предприятия теплом и электроэнергией.

Птичьи отходы будут перерабатывать на специальном производстве, которое планируют построить в ближайший год, а запустить - в ближайшие пять лет. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на директора птицефабрики, специальное оборудование для сжигания помета доставят из Голландии и США.

Компания планирует вложить более двух млн долларов своих средств, а больше половины будут заемными.

Как считают эксперты, проект окупится в течение семи лет. Кроме того, эксперты разобрались и в количестве помета, который мог бы пригодиться, но пока его утилизируют.

- Курица-несушка производит в год от 60-70 кг помета, а при выращивании бройлеров на каждый килограмм мяса приходится более 3 кг помета. Таким образом, птицефабрика "Роскар" ежегодно сталкивается с необходимостью утилизировать более 200 тыс. тонн влажного куриного помета, что требует крупных финансовых затрат и значительных земельных площадей, — подсчитал аналитик.