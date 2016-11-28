Ленинградский областной суд вынес приговор Сергею Куклину и Павлу Назарову, обвиняемым в убийстве, разбое и ряде других преступлений, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

К подсудимым обратился знакомый и предложил 500 тысяч рублей за убийство обидчика. В качестве аванса заказчик передал 200 тысяч рублей.

Однако "киллеры" решили не совершать убийство. Вместо этого мужчины изготовили макет тела человека, поместили его в автомобиль и ночью показали заказчику, сообщив, что выполнили требуемое.

Вместе с заказчиком Куклин и Назаров отправились за город, якобы чтобы спрятать тело. Там "киллеры" потребовали остаток суммы. Заподозрив обман, заказчик отказался отдавать остаток суммы за убийство.

- Тогда Куклин, угрожая последнему оружием, потребовал деньги, а получив отказ, произвел несколько выстрелов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Осмотрев одежду жертвы, Куклин похитил паспорт, денежные средства в сумме 26000 рублей, мобильный телефон. После этого, злоумышленники скрылись с места происшествия, разделив между собой похищенное, - рассказали в ведомстве.

Присяжные посчитали обвинямых виновными в "Убийстве, сопряжённом с разбоем", "Разбое, совершённом с применением насилия, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", "Незаконном приобретении и ношении оружия по предварительному сговору" и "Похищении у гражданина паспорта".

Суд приговорил Сергея Куклина к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, а его сообщника Павла Назарова – к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.