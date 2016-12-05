Во Всеволожском районе закрыли подпольный алкогольный цех. На водочном производстве все было отлажено: было изготовлено пять миллионов поддельных федеральных марок. Кроме того, готовый продукт уже был разлит по бутылкам - в общей сложности представители Росалкогольрегулирования насчитали более 300 тысяч бутылок.

Как сообщает "РИА Новости", нелегальное производство в помещениях промзоны "Спутник" было прекращено, а вся продукция изъята. Ведется административное расследование.

Напомним, чуть ранее, в конце ноября, еще одно крупное нелегальное производство прекратило свою работу. На этот раз поддельный алкоголь обнаружили на территории детского лагеря в Подмосковье.

Производство и оборот осуществлялись на территории бывшей столовой лагеря.

В ходе обысков была найдена кустарная линия розлива для производства алкогольной продукции, около 10 тысяч бутылок поддельной водки, 2500 литров спиртосодержащей жидкости, а также 95 тысяч поддельных марок. Весь обнаруженный алкоголь был изъят и арестован. Управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит расследование данного происшествия.