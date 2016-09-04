2 сентября в Гатчинском районе Ленобласти был обнаружен изуродованный труп местной жительницы. По подозрению в жестоком убийстве задержан 16-летний сын мужчины, сообщившего о трупе, пишет АН "Оперативное прикрытие".

Тело 35-летней петербурженки было обнаружено в посёлке Вырица вечером 2 сентября. Труп лежал вблизи железной дороги на улице Связи.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что жительница Центрального района Петербурга скончалась от множественных колото-резаных ранений спины, брюшной полости, головы, плеч и шеи. У погибшей был также проломлен череп.

Об убийстве сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что его 16-летний сын, ученик 8 класса частной гимназии, стал свидетелем конфликта женщины и "убийцы". Кровь на одежде молодой человек объяснил тем, что убитая упала на него во время разборки.

Подросток был задержан по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).