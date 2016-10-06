6 октября стало известно, в возрасте 27 лет в Ленинградском зоопарке умер белый медведь по кличке Меньшиков, который был символом зоосада. Как уточнили в пресс-службе заведения, любимец публики и сотрудников зоопарка скончался ещё 4 октября.

- Средняя продолжительность жизни белых медведей в зоопарках – 25 лет, поэтому можно сказать, что Меньшиков прожил долгую жизнь, - рассказала Metro начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Колгушкина. - Сейчас в зоопарке остаётся одна Услада, но она у нас даже старше Меньшикова - осенью ей исполнится 29 лет. А, как нам известно, рекордный возраст - 32 года для самок. Самцы чуть поменьше живут.

Меньшиков попал в Ленинградский зоопарк будучи маленьким медвежонком в 1989 году. Что любопытно, обычно все животные, которые живут в зоопарках, за крайне редким исключением, рождаются в самих зоопарках. И появление в учреждении животного из дикой природы – событие исключительное. Меньшиков и был тем самым исключительным случаем.

Медвежонок появился на свет на воле в природе в конце 1988 года. Его мама (самка, впоследствии получившая имя Амдерма) стала часто выходить к поселениям людей, создавая опасные ситуации. Поведение дикого зверя непредсказуемо: могли пострадать люди, поэтому зоопарку было выдано разрешение на отлов животных. Эта история произошла на полярном мысе Меньшикова, и маленького медвежонка назвали в честь него.

В сентябре 1989 года медведи были доставлены в Ленинградский зоопарк. Позднее Амдерма переехала в зоопарк Казани, а через несколько лет – в зоопарк Перми, где неоднократно приносила потомство. Её же сын Меньшиков остался жить в Ленинградском зоопарке. А спустя 4 года у него появилась подруга - медведица Услада.

- В 1993 году из зоопарка Москвы в пару к Меньшикову приехала самка по кличке Услада, - рассказывают в пресс-службе Ленинградского зоопарка. - Любопытно то, что до неё Меньшикову предлагали других невест, но он их отвергал. Но именно с Усладой у него сложились удивительно гармоничные отношения. С ней они составили, пожалуй, самую знаменитую пару животных Ленинградского зоопарка.

Пара подарила жизнь 16 медвежатам. Для этих животных цифра очень немаленькая, а для дикой природы вовсе немыслимая. Малыши переехали жить в разные зоопарки мира.

- К сожалению, у природы для всех отмерен свой срок, - отмечают в пресс-службе петербургского зоосада. - И Меньшиков, прожив в Ленинградском зоопарке больше 27 лет, покинул нас. Мы выражаем большую благодарность всем посетителям зоопарка, любившим и навещавшим Меньшикова. Мы надеемся, что Услада ещё долго будет радовать посетителей и установит новый рекорд по продолжительности жизни, но уже сейчас мы займёмся поиском новой пары. Ведь надо подобрать самца и самку разных кровей. А учитывая, что в дружественных нам зоопарках уже обитают 16 малышей этой пары - это будет не просто.