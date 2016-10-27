31 октября всеобщей любимице жирафу по кличке Луга исполнится 35 лет. Как отмечают в пресс-службе петербургского зоосада, это рекордный возраст для жирафов, живущих в неволе. Обычно продолжительность жизни этих животных составляет 25-26 лет.

- Самка жирафа Луга родилась в Ленинградском зоопарке в конце октября в 1981 году у пары жирафов Мальчика и Невы, - рассказала Metro начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Колгушкина. - В настоящее время она живёт в вольере вместе со своей 13-летней дочерью Сонькой. Луга отличается спокойным характером, любит что-то долго рассматривать, с осторожностью относится ко всему происходящему вокруг. Не любит любые контакты. Совсем другого нрава Сонька - она, в силу возраста, более энергична, любит шалить, может оторвать обшивку вольера. Но у обеих есть одна общая привычка накидывать на себя сено.

Многие годы супругом Луги был жираф по кличке Гамлет – величавый жених приехал к ней из Дании в 1984 году. Эта супружеская пара подарила жизнь 7 детенышам. Все жирафята, когда подросли, переехали на постоянное место жительства в другие зоопарки, а Соня, получившая своё имя в честь основательницы нашего зоопарка Софьи Гебгардт, осталась в Петербурге.

За долгие годы обе обитательницы стали любимицами посетителей и сотрудников. Поэтому юбилей Луги было решено отметить специальной программой. И для этого выбрали выходной праздничный день - 4 ноября.

Специально к этой дате сотрудники Ленинградского зоопарка приготовили для посетителей особенно яркую и необычную «жирафью» программу "С днём рождения, Луга!", которая продлится с 12.00 до 15.00. Все желающие смогут поучаствовать в веселых интерактивных играх, которые познакомят их с невероятными фактами из жизни жирафов и поднимут настроение. Мероприятия будут проходить около павильона «Жирафы» 4 ноября.