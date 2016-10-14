В Леинградском зоопарке новые обитатели - на территории зоосада впервые поселились четыре дамана. Этих небольших млекопитающих, которые обитают в Африке и на Среднем Востоке, посетители смогли увидеть впервые - ранее в Ленинградском зоопарке их никогда не было.

- Даманы к нам прибыли из зоопарка Перми, - рассказали Metro в пресс-службе петербургского зоосада. - Эти удивительные животные экспонируются в нашем зоопарке впервые и уже заслужили внимание посетителей. Теперь они будут у нас постоянно.

Как отметили специалисты зоосада, даманы имеют ряд любопытных особенностей. Но самое удивительное это то, что их ближайшие родственники – слоны, с которыми у них много общего в строении зубов и, как ни странно, скелета. При этом даманы – искусные альпинисты: они быстро и ловко лазают по отвесным скалам и с легкостью прыгают через трех-пятиметровые расщелины.

Прибывших из Перми зверьков можно увидеть в павильоне «Приматы».

- Даманы дружелюбны и не конфликтуют по пустякам, поэтому во многих зоопарках есть практика совместного содержания даманов с другими видами, - рассказали в Ленинградском зоопарке. - Возможно, и у наших новичков вскоре появятся соседи, но пока этот вопрос открыт. Отличным примером совместного обитания разных видов служит новая экспозиция угольных черепах и карликовых мангустов. Угольные черепахи переведены в новый вольер из павильона "Экзотариум", а карликовые мангусты, приехавшие в Петербург из Германии, некоторое время содержались в служебных помещениях, а теперь с удовольствием осваивают предоставленную им территорию. Уживаются животные просто замечательно. Черепахи – довольно миролюбивые животные, а мангустам соседство очень нравится, так как у соседей всегда можно позаимствовать вкусный кусочек и использовать их панцирь, как наблюдательный пункт.

Ещё одним важным событием в Ленинградском зоопарке стало открытие новых вольеров для эму и кенгуру Беннетта. К вольерам примыкает здание, где животные будут находиться в холодное время года. Огромные окна, не имеющие никаких дополнительных ограждений, позволят посетителям любоваться нашими питомцами при любой погоде. С двух сторон от здания раскинулись просторные выгулы, где животные в тёплое время года будут чувствовать себя комфортно.