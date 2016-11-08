Власти разных районов города отчитываются о том, как идет уборка снега на улицах Петербурга. Споры не утихают и вокруг песко-соляной смеси, последствия воздействия которой на обувь уже в полной мере ощутили горожане.

Как сообщили из Фрунзенского района города, администрация приняла решение не сыпать соль и песок на детских площадках. Об этом заявил на оперативном совещании первый замглавы Фрунзенского района Олег Фадеенко.

"Снег идет без перерыва, сами видите, что творится. Поэтому на повестке дня вопрос один – уборка снега, - заявил Олег Фадеенко. – Первоочередные задачи – расчистка дорожек и ступеней, подходов к жилым домам, социальным объектам и остановкам общественного транспорта, а также очистка кровель от снежных козырьков. Особое внимание – детским садикам и школам. И давайте примем решение: с детских площадок снег и лед убираем, но песок и соль не сыпем, только на подходы. А то дети потом домой приходят, как шахтеры или трубочисты».

Добавим, власти Петербурга рапортуют о том, что дорожная техника и дворники трудятся на уборке города в круглосуточном режиме.

"В связи со сложными погодными условиями сегодня днем, 8 ноября, увеличено количество уборочной техники. На улицах и магистралях работают свыше 1000 единиц спецтехники и более 1000 специалистов ручного труда. С начала снегопада в городе выпало более 31 см снега", - сообщили в комитете по благоустройству города.

В усиленном режиме работает дорожная техника на КАДе и ЗСД. Там временно ограничена скорость движения для автомобилей до 90 км/ч.

В состоянии повышенной готовности и сотрудники МЧС. Спасатели предупреждают, что 9 ноября снегопад прекратится, но на дорогах ожидается сильная гололедица и накат. Водителей просят быть предельно осторожными.